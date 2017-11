Andrea Pirlos Karriereende: Einzigartig

„Architekt“, „Professor“ oder „Maestro“ – manchmal reichen schon die Spitznamen eines Fußballers, um sein Spiel zu beschreiben. Andrea Pirlo war Spielmacher und Stilikone zugleich – nun hat er seine Profilaufbahn beendet. Eine Karriere in… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Der italienische Weltmeister Andrea Pirlo hat seinen Abschied von der Fußballbühne erklärt. Der 38-Jährige, zuletzt in der ...

Mit Beifalls-Ovationen haben die Fans des New York City FC ihren italienischen Star-Fußballer Andrea Pirlo verabschiedet.

Karriereende in New York: In Andrea Pirlo verliert der internationale Fußball einen seiner ganz Großen. Pirlo war ein Genie ...