Roboterbus: Washington DC, Berlin, Frankfurt, Kyritz

Eine brandenburgische Kleinstadt will mit den Großen mitziehen und einen autonomen Bus anschaffen. Das ist aber gar nicht so einfach. So ist der Höhepunkt des ersten Pressetermins dann auch kein Bus – sondern eine Torte. (Technologie, Elektroauto)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Toyota will „bahnbrechende“ Batterie-Technologie exklusiv nutzen Da sich der Markt jedoch zunehmend in Richtung batteriebetriebene Autos entwickelt, haben die Japaner ihre Strategie überarbeitet. Quelle: ecomento.de

Wenn Menschen zu selbstfahrenden Autos werden desto angenehmer kann das Zusammenleben mit den neuen Technologien werden. Ingenieure, die diese selbstfahrenden Autos bauen ... Quelle: www.wired.de

Neue Technologie Ludwigsburg testet intelligente Ampeln Die Technologie wird auch für autonom fahrende Autos benötigt Rettungswagen, die Polizei, aber auch Busse könnten dann ... Quelle: Stuttgarter Zeitung

Prototyp ab 2019 Erdogan will türkisches Auto produzieren lassen Wir werden das beste Auto der Türkei produzieren mit dem besten Design und der besten Technologie, für unser Land und die Welt ... Quelle: Gründerszene