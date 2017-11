MIOOLIO aus „Die Höhle der Löwen“ günstig kaufen: Pizza mit Knoblauch und Chili pimpen

Tiefkühlpizzen schmecken nie wie in einem Restaurant. Das soll MIOOLIO ändern. In Die Höhle der Löwen möchten die Erfinder des gewürzten Öls einen Investor finden, der dem Produkt zum Durchbruch verhilft. Wir verraten euch, wo ihr MIOOLIO jetzt schon kaufen könnt.Themen: TV NOW – Die… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema