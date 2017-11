Pony Puffin aus „Die Höhle der Löwen“: Push-up für deinen Zopf

Pony Puffin gehört in jede Handtasche einer Frau so wünschen es sich zumindest die Gründer. Nicht weniger als die Revolution des Ponys wird in Die Höhle der Löwen gezeigt. Wir verraten euch, worum es sich dabei handelt und wo man Pony Puffin jetzt schon kaufen kann.Themen: VOX-Live-Stream… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema