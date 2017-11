4K-Konsole in freier Wildbahn: Die Xbox One X im Wohnzimmer-Test

Die aktuelle Konsole ist wunderbar im Wohnzimmer integriert – doch jetzt kommt Microsoft mit der Xbox One X um die Ecke? Wir klären im ausführlichen Test, was der neue Konsolen-Leistungs-König kann und ob es Zeit wird, neue Kabel zu ziehen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Seit heute ist die Xbox One X auf dem Markt verfügbar. Wir konnten die neue 4K-Konsole schon einige Tage vor Release testen und ...

Die Xbox One hat ein Spieleproblem – die Konkurrenz in Form von Sony weiß das, und Microsoft selbst weiß es offensichtlich auch.

Wenn man alleine von den Verkaufszahlen ausgeht, dann hat Microsoft in Deutschland noch einiges aufzuholen. Laut "statista ...

Wer spontan Microsofts neue Konsole kaufen will, der hat oft Pech. Zumindest in Berlin lässt sich die Konsole selbst in Läden ...