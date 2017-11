Lebensmittelhandel: Amazon Fresh ist in München verfügbar

Amazon liefert seit dem heutigen Mittwoch auch in München Lebensmittel aus. Damit gibt es Amazon Fresh in drei deutschen Großstädten. Auch in München wird nicht das gesamte Stadtgebiet abgedeckt, die monatlichen Fixkosten sind wie in den anderen Fresh-Städten. (Amazon Fresh, Amazon)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



