iPhone X: YouTube-App bringt wichtige Neuerung

YouTube hat eine neue Version der iPhone-App veröffentlicht. Das Update bringt vor allem eine wichtige Neuerung fürs iPhone X, die einen Nachteil des neuen Displays zumindest zum Teil ausgleicht.Themen: iPhone X vorgestellt: Das muss man über das neue Meisterstück wissen, YouTube iOS, Apple… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das iPhone X ist am 3. November erschienen – Apple bietet es in einer 64-GByte- sowie in einer 256 GByte-Variante an Bild: eBay ...