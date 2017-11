Frankreich verzögert Atom-Abbau-Ziel mit Blick auf den Klimaschutz

Statt drei Viertel soll künftig nur noch die Hälfte des französischen Stroms aus Atomkraftwerken kommen – eine große Herausforderung für das Atomland. Nun wirft die Regierung den bisherigen Zeitplan über den Haufen: Die Klima-Ziele gehen… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Pariser Regierung will den bisherigen Zeitplan für eine Energiewende hin zu weniger Atomstrom in Frankreich über Bord werfen.

(Foto: Christophe Karaba/dpa) Frankreich verabschiedet sich von dem Ziel, den Anteil der Atomkraft an seiner Stromversorgung bis ...

Frankreich ist gefangen von der Atomkraft. So viel Strom kommt aus den Kernkraftwerken und so viele Jobs garantiert die Branche ...

Frankreich wird die Energiewende ... Der Abbau der Atomkraft in diesem Maße, würde weiter eine “erhebliche” Erhöhung ...

Frankreich will seinen CO2-Ausstoß sogar stärker drosseln als angekündigt. So einer wie Hulot fehlt den Grünen in Deutschland ...