Getötete Zweijährige in Hamburg: Verdächtiger Vater ist in Haft

Der Vater, der seine zweijährige Tochter in Hamburg getötet haben soll, ist zurück in Deutschland: Er sitzt in Untersuchungshaft. Zuvor war er in Spanien gefasst… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Tote Zweijährige: Vater wieder in Hamburg Nach der Ermordung eines zweijährigen Mädchens in Hamburg-Neugraben ist der Vater und mutmaßliche Mörder am Dienstagabend aus ... Quelle: NDR

Mutmaßlicher Kindermörder wieder in Hamburg 08.11.2017 Das Verbrechen hatte Hamburg erschüttert: Ein Vater soll seine zweijährige Tochter mit einem Schnitt durch die Kehle ... Quelle: Frankfurter Neue Presse

Kriminalität: Mutmaßlicher Kindermörder wieder in Hamburg Das Verbrechen hatte Hamburg erschüttert: Ein Vater soll seine zweijährige Tochter mit einem Schnitt durch die Kehle getötet ... Quelle: focus.de