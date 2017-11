Soziale Medien und Demokratie: Twitter hat Twitter nicht verstanden

Seit heute sind bei Twitter 280 Zeichen erlaubt – als wäre das die Lösung in einer Zeit, in der Fakten keine Rolle mehr spielen. Und es der Demokratie an einer gemeinsamen Basis mangelt, auf der sich streiten… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



