Web Summit 2017: BMW vernetzt sich mit Googles Assistant

Der Autohersteller erweitert sein digitales Ökosystem: Nach Alexa wird sich BMW Connect nun auch mit Googles Assistant vernetzen – ab Dezember zunächst für US-Kunden, später dann auch in anderen… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Eine Initiative auf dem Web Summit in Lissabon will dabei helfen, Frauen zu fördern. Der Web Summit in Lissabon zählt zu den ...