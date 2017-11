Islamist aus Stuttgart: Kurdische Miliz soll deutschen IS-Deserteur gefasst haben

Dirk P. radikalisierte sich in Deutschland und schloss sich dem „Islamischen Staat“ in Syrien an. Nun ist er laut einem Medienbericht von kurdischen Kämpfern festgenommen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Auch Syrien will Klimavertrag akzeptieren Bonn (dpa) - Als letztes UN-Land will nun auch Syrien dem Pariser Klimaabkommen beitreten - damit wären die USA als einziger ... Quelle: Badische Zeitung