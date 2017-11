Niederlande: Bondscoach Advocaat kündigt Rückzug an

Wer wird nach der verpassten WM-Qualifikation den Neuaufbau der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft verantworten? Fest steht nun zumindest: Der aktuelle Bondscoach Dick Advocaat wird es nicht… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



