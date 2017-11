Windows 10 Build 17035: Near Share ermöglicht Austausch von Dateien

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat heute eine neue Insider-Preview von Windows 10 zur Verfügung gestellt, die von allen im Fast Ring registrierten Nutzern heruntergeladen werden kann. Nachdem mit Build 17025 die letzte Vorab-Version vor zwei Wochen erschienen ist, sind nun erneut zahlreiche… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Mit dem FastWindowSwitcher wechseln Sie blitzschnell zwischen geöffneten Windows-Fenstern hin und her. Eine schlichte wie ...

Ein aktueller Prozessor, UEFI 2.4 und am besten ein TPM-Chip: Neue Sicherheitsrichtlinien machen Systeme mit Fall Creators Update ...

So ganz beiläufig führt Microsoft seinen AirDrop-Konkurrenten Near Share im in Windows und im Browser Edge ein. Nutzer können ...