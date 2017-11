Spanien gegen Separatisten: Oberstes Gericht vernimmt katalanische Abgeordnete

Sechs katalanische Politiker stehen wegen Separatismusverdacht in Madrid vor Gericht. Ihnen droht – wie schon acht Ex-Regionalministern – Untersuchungshaft und eine Verurteilung wegen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



