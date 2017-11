Dark – Gruseliger neuer Trailer zur deutschen Mystery-Serie auf Netflix

Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Start der ersten deutschen Netflix-Serie. Mit dem neuen spannenden Trailer könnt ihr eure Vorfreude ins Unermessliche… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Vier Familien in einer durchschnittlichen deutschen Kleinstadt stehen im Zentrum von "Dark". Das mysteriöse Verschwinden zweier ...

Als in einer deutschen Kleinstadt zwei Kinder spurlos verschwinden, beginnt die glückliche Fassade mehrerer Familien zu bröckeln.

Letztere wurde durch die Rolle des Hitler in der Komödie Er ist wieder da bekannt. Dark soll am 1. Dezember via Netflix erscheinen.