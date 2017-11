Telekom: Plötzlich läuft es auch hier wieder gut – außer bei T-Systems

Die Deutsche Telekom konnte ihr Geschäft im hiesigen Markt stabilisieren und veröffentlichte zur Bekanntgabe der aktuellen Bilanzen eine ziemlich positive Prognose. Erst einmal musste das Unternehmen aber einen klaren Tiefschlag durch die T-Systems hinnehmen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

T-Mobile US bleibt die treibende Kraft für die Deutsche Telekom. Dank boomender Geschäfte der US-Mobilfunktochter hob der ...

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom ist dank guter Geschäfte in den USA und in Deutschland erneut optimistischer geworden.

FrankfurtDie Aktie des Mobilfunkanbieters Deutsche Telekom zeigt aktuell mit einem Plus von geringfügigen 0,57 Prozent und einem ...

Die Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen will ein flächendeckendes Ladenetz für E-Autos in Deutschland mit aufbauen und so die ...