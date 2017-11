Klima-Risiko-Index: Deutschland stärker von Extremwetter betroffen

Hitzewelle, Orkane und Hochwasser: Deutschland wird häufiger von extremen Wetterereignissen heimgesucht. Am schlimmsten trifft es aber die armen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Auch in 2017 kam es in Deutschland in vielen Regionen wieder zu Schäden durch Hochwasser oder Sturm. Viele Eigenheime sind ...