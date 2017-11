Studie zur Notaufnahme: Mehrheit der Patienten ist kein Notfall

Die Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser sind überfüllt. Aber mehr als die Hälfte der Patienten ist dort fehl am Platz, enthüllt eine… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Hamburg (ots) - In Krankenhäusern wird zunehmend profitorientiert gehandelt. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten ...

Experten zufolge kommt es jährlich bei zehn Millionen Erwachsenen in Deutschland zu einem Tinnitus. Bei vielen verschwinden die ...

Einschluss des ersten Patienten in Phase-Ib/II-Studie SENSITIZE mit 4SC-202 im Melanom DGAP-News: 4SC AG / Schlagwort(e): Studie ...

Planegg-Martinsried, 6. November 2017 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) gab heute bekannt, dass der erste Patient in ...

Das Wohl der Patienten steht in deutschen Krankenhäusern nach einer neuen Studie nicht immer an erster Stelle. Bundesweit komme ...

Nun ist auch Deutschland mit der Gießener Universitätskinderklinik als erstem Zentrum, das Patienten in diese Phase II-Studie ...

Ärzte bieten eher gewinnbringende Behandlungen an Wie die Studie zeigt, steht das Wohl der Patienten nicht immer an erster Stelle.

An der Studie nahmen 311 Patienten an elf Kliniken in Europa für zwei Jahre teil. Zum Studienbeginn hatten alle Patienten eine ...