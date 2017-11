U21-EM-Qualifikation: Deutschland gewinnt hoch gegen Aserbaidschan

Pflicht erfüllt: Mit einem 7:0-Sieg in Baku hat die deutsche U 21 in der EM-Qualifikation den Rückstand auf Tabellenführer Irland verkürzt. Union-Profi Marcel Hartel gelang ein Hattrick…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

"Ich bin absolut zufrieden. Sieben Tore muss man auch gegen Aserbaidschan erst einmal schießen", sagte Kuntz, der an Matchwinner ...

Nach dem 1:3 in Norwegen ist die deutsche U21 unter Siegzwang, Aserbaidschan präsentiert sich da als dankbarer Gegner für die ...

Am Dienstag geht es weiter in der EM-Qualifikation mit dem Spiel in Israel. Die Begegnung fast 3500 Kilometer von Deutschland ...