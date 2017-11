kurz & krass: Frau täuscht eigene Entführung vor – für Treffen mit Liebhaber

Mehr als 24 Stunden lang suchten Dutzende Soldaten nach einer Französin, die eigenen Angaben zufolge entführt worden war. Das war gelogen. Nun hat ein Gericht in dem Prozess ein Urteil gefällt…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat wegen Dopings nach Alexander Legkow und Jewgeni Below vier weitere russische ...

Friedrichshagen. Die Feier unter dem Motto „Bölsche frei“ war lange geplant und fand am 4. November auch statt. Allerdings ...

Aufregung am Hamburger Flughafen: Zwei Personen halten sich auf dem Rollfeld auf. Der Flughafen wird kurzzeitig gespeert.

Der Kia Picanto ist auch in seiner dritten Generation hauptsächlich ein Auto für den urbanen Verkehr. Doch der Kleinstwagen ...

Einen zukünftigen Wechsel nach Katalonien will der 29-Jährige nicht ausschließen: „Sicher, das Leben nimmt viele Wendungen ...

79 Jahre ist die Reichspogromnacht her. Am 9. November jähren sich die Verbrechen zum 79. Mal. Aber was geschah damals wirklich?