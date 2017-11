Republikaner Roy Moore: Kandidat für US-Senat soll 14-Jährige sexuell belästigt haben

Roy Moore will für die Republikaner in den US-Senat. In der „Washington Post“ berichtet nun eine Frau, er habe sie vor Jahrzehnten sexuell belästigt. Moore weist das zurück. Parteikollegen fordern seinen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



