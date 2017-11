„Magnum“-Schauspieler: John Hillerman ist tot

John Hillerman wurde als versnobter britischer Hausverwalter Jonathan Higgins in der TV-Serie „Magnum“ berühmt, er gewann einen Emmy und einen Golden Globe. Nun ist der Schauspieler im Alter von 84 Jahren… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



