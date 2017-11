Private Fahrer als Paketboten: Amazon Flex kommt nach Berlin

Amazon bringt sein „Uber“ für private Zusteller nun auch nach Deutschland. Interessierte Fahrer können sich zunächst in Berlin per App für Lieferschichten eintragen und dann dort Amazon-Pakete… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



