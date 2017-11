Segwit 2x: Blockgrößen-Update für Bitcoin abgesagt

2 MByte große Bitcoinblöcke mit Segwit 2x wird es doch nicht geben: Die Initiatoren haben das für die nächste Woche angekündigte Update abgeblasen, weil sie eine Spaltung der Community abwenden… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Jameson Lopp, a prominent bitcoin developer and lead engineer at BitGo, revealed that some of the largest customers using bitcoin ...