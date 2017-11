Joachim Meyerhoffs „Zweisamkeit der Einzelgänger“: Ein Leben mit Hanna, eins mit Franka, eins mit Ilse

Meyerhoff erzählt Meyerhoff: Im ausgezeichneten Band vier seiner „Alle Toten fliegen hoch“-Memoirenreihe hangelt sich der Autor und Schauspieler durch mehrere Leben parallel. Aber immerhin… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In seiner Zeit am Theater in Bielefeld ist Meyerhoff einsam und erfolglos. Aber er will unbedingt am Leben teilnehmen und beginnt ...