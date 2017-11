RTL spekuliert sich Zusammenhang zw. Suizid und Minecraft zurecht

Computerspiele und Boulevardmedien sind ein „beliebtes“ Ziel für Missverständnisse und Falschbehauptungen. In den vergangenen Jahren konnte man aber die Hoffnung haben, dass die Zeiten von „Killerspielen“ und Co. längst vorbei sind. Doch ein TV-Beitrag von RTL zeigt, dass das Thema immer noch… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

so heißt es in der News. Minecraft: Willkommen in der Welt von Harry Potter Wie viele Spiele geplant sind, wo sie genau spielen ...