UK: Provider zahlen bei Störung oder geplatztem Techniker-Termin

Die Netzbetreiber in Großbritannien werden jetzt finanziell zur Ver­ant­wor­tung gezogen, wenn sie ihre Service-Leistungen gegenüber den Kunden nicht fristgerecht geregelt bekommen. Die Nutzer haben bei ver­schie­de­nen Verzögerungen nun automatisch Anspruch auf Schadensersatz.



