Amazon Flex: Der Konzern sucht selbstständige Auslieferboten für Berlin

Amazon startet pünktlich für das Weihnachtsgeschäft in Berlin nun die Lieferalternative „Amazon Flex“. Dabei können sich Volljährige ab sofort bewerben, um mit ihrem eigenen Fahrzeug Pakete auszuliefern. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach Feierabend noch Pakete austragen? Der Internethändler Amazon will auch in Deutschland Privatpersonen als selbstständige ...

Berlin. Das Online-Versandhaus Amazon will nun auch in Deutschland Privatpersonen als selbstständige Paketboten gewinnen.

Das Online-Versandhaus „Amazon” plant, Privatpersonen in Berlin als selbstständige Paketboten einzusetzen. „Wir wollen in ...

In den USA, in Großbritannien und in Singapur sei das Programm bereits bei Tausenden Partnern bekannt, die so ihr Einkommen ...