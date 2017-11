Ende einer Ära: Simbabwes Regierungspartei entmachtet Mugabe

Die Ära von Robert Mugabe als Alleinherrscher in Simbabwe ist nach 37 Jahren formal beendet. Die Regierungspartei Zanu-PF hat den 93-Jährigen abgesetzt und durch seinen früheren Stellvertreter Emmerson Mnangagwa… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



