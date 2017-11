ARD-Sonntagskrimi: Der Münster-„Tatort“  im Schnellcheck

Ein Joint, und die Kunst ist dein Freund: Die „Tatort“-Ermittler aus Münster tauchen in die Ausstellung „Skulptur Projekte“ ein. Ist das jetzt Kunst? Nun… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das Münsterland ist in heller Aufruhr: Gerade während die internationalen Skulpturen-Tage in Münster stattfinden, treibt ein ...

WEIL AM RHEIN - Beim Grenzübergang Otterbach in Weil am Rhein ist ein schwerverletzter Tunesier gefunden worden. Er soll aus den ...