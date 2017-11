TV-Ansprache von Zimbabwes Herrscher: Mugabe klammert sich an die Macht

Wie geht es weiter in Simbabwe? In Robert Mugabes erster Ansprache seit dem Militärputsch war von Rücktritt keine Rede. Er werde den kommenden Parteikongress leiten, so der langjährige… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Simbabwe: Präsident Robert Mugabe ignoriert Rücktrittsforderung Nicht nur die Menschen in Simbabwe haben mit Spannung der Rede Robert Mugabes am Sonntagabend gelauscht. Doch der erwartete ... Quelle: Web

Regierungspartei in Simbabwe entmachtet Robert Mugabe 37 Jahre herrschte Mugabe über Simbabwe. Militär, Partei und Bevölkerung forderten ihn zum Rücktritt auf. Nun gab er dem ... Quelle: Hamburger Abendblatt

Simbabwe: Diktator Robert Mugabe tritt zurück an die von Ihnen gewünschten Adresse gesendet werden. Hierzu erhalten Sie in Kürze eine E-Mail. Bitte bestätigen Sie über den ... Quelle: T Online

Simbabwe Robert Mugabe tritt nicht zurück Bilder aus dem simbabwischen Frühling: Zigtausende von Menschen sind auf die Straßen der Hauptstadt Harare geströmt, sie ... Quelle: fr.de

Robert Mugabe verkündet nicht seinen Rücktritt Harare. Der langjährige Präsident von Simbabwe, Robert Mugabe, hat am Sonntag in einer Rede im Staatsfernsehen nicht wie von ... Quelle: RP Online

Militärputsch in Simbabwe: Mugabe tritt nicht ab HarareDer langjährige Präsident von Simbabwe, Robert Mugabe, hat am Sonntag in einer Rede im Staatsfernsehen nicht wie von ... Quelle: Handelsblatt