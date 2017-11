Beatles-Nachlass: Verdächtiger wegen Hehlerei mit John Lennon-Tagebüchern festgenommen 

Betrug und Hehlerei mit geklauten Gegenständen aus dem Nachlass von John Lennon – so lautet der Verdacht gegen einen 58-Jährigen, den die Berliner Polizei festgenommen hat. Ein weiterer Verdächtiger sei derzeit nicht… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



