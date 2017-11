AT&T und Time Warner: US-Regierung blockt Mega-Deal

Es soll einer der größten Deals des Jahres werden: Der US-Kommunikationsriese AT&T plant, mit dem Mediengiganten Time Warner zu fusionieren. Doch die US-Regierung will die milliardenschwere Übernahme mit einer Klage… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



