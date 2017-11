Überweisung in 10 Sekunden: Schnelleres SEPA-Verfahren startet heute

Echtzeitüberweisungen: Unter dieser Überschrift fällt heute in Europa der Startschuss für ein neues SEPA-Verfahren, bei der die Überweisung nur noch Sekunden dauern soll. Die nötigen Umstellungen werden bei vielen Banken aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Bank of England hat nach mehr als einem Jahrzehnt eine vorsichtige Zinswende eingeläutet. Doch der Brexit überschattet ...

Warum verstehen wir uns eigentlich nur im Urlaub in Italien oder Spanien oder Griechenland als Europäer und nörgeln ansonsten ...

So wie "Made in Germany" ein Markenzeichen Deutschlands sei, so sei es auch ein Markenzeichen, dass Deutschland stabil und ...