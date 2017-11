Schauspieler, Sänger, Ex-Teeniestar: David Cassidy ist tot

In den Siebzigerjahren war David Cassidy ein Weltstar, er wurde als singender Mädchenschwarm Keith in der TV-Show „Die Partridge Familie“ berühmt. Nun ist der Sänger und Schauspieler im Alter von 67 Jahren… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



