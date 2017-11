Fitbit Ionic im Test: Die (noch) nicht ganz so smarte Sportuhr

Gutes Display und schickes Aussehen am Arm: Die Ionic vom Pebble-Eigner Fitbit erinnert entfernt an die Apple Watch. In der Praxis erweist sich die Smart- und Sportwatch eher als fit denn als pfiffig – dank Entwicklerwerkzeugen könnte sich das aber mittelfristig ändern. (Fitbit, Test)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



