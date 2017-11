Patch-Day: Neues Update macht Bon- & Nadeldrucker wieder nutzbar

Im Fall der durch ein am letzten Patch-Day veröffentlichtes Update lahmgelegten Nadeldrucker von Epson kann jetzt Entwarnung gegeben werden. Microsoft hat ein weiteres neues Update für die betroffenen Betriebssysteme veröffentlicht, mit dem die Probleme mit den häufig von Ärzten verwendeten… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



