Salafismus-TV-Drama „Brüder“: Ein netter Typ, ein Gotteskrieger

Der ARD-Zweiteiler „Brüder“ von Züli Aladag zeigt, wie ein gelangweilter Informatikstudent zum IS-Kämpfer wird – ohne pädagogische Beflissenheit, mit großer Schauspielkunst. Nur die Bärte sitzen nicht…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



