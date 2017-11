Detektiv Conan- und Fullmetal Alchemist-Filme an Neujahr auf ProSieben Maxx

Der Anfang des Jahres wird bei ProSieben Maxx mit Anime vollgestopft, denn Neujahr werden Filme zu Detektiv Conan und Fullmetal Alchemist sowie der Science-Fiction-Film Expelled from Paradise… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Den Anfang machen ab 11:00 Uhr die ersten 4 Filme von «Detektiv ... 20:15 Uhr folgt dann «Expelled from Paradise» als ganz ...

So unter anderem mit One Piece Gold, Detektiv Conan oder A Silent Voice oder auch Realfilmadaptionen wie Attack on Titan oder I ...