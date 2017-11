Exklusives GameStar-Bundle – Xbox One S mit drei Spielen & 2. Controller

Das Xbox One-Bundle ist zwar exklusiv für die GameStar erstellt, aber auch ihr könnt es euch schnappen und zum Beispiel vom vollwertigen 4K-Blu-ray-Laufwerk… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Mit der Version 1711 von Windows 10 hat Microsoft einen HDR-Bug bei der Xbox One X und S beseitigt. Beim Abspielen von Ultra-HD ...

13.11.2017 um 12:09 Uhr Microsoft arbeitet an einem Update für die korrekte Blu-ray-Wiedergabe auf Xbox One X. In einem ...