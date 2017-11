Kino News: Der neue Trailer zeigt die volle Actionbreitseite

Zum Jerry-Bruckheimer-produzierten Actionfilm 12 Strong mit Chris Hemsworth und Michael Shannon… Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

(Mini-)Review, Trailer "6 days" Als Darsteller macht Mark Strong hier die beste Figur, der Rest inklusive dem SAS-Mann Jamie Bell, bleibt recht oberflächlich ... Quelle: shaneschofield.blogspot.com