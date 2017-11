Coden ist cool: Computer Science Education Week in Berlin

Bei der diesjährigen Computer Science Education Week in Berlin sollen Jugendliche nachhaltig für das Coden begeistert werden. Microsofts Code-your-life-Initiative bietet dazu ein umfassendes Rahmenprogramm… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



