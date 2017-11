Gwent: Singleplayer wird verschoben

Aktuell befindet sich das Kartenspiel Gwent in einer Beta-Phase. Diese soll 2018 enden…. Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Mit Gwent: Thronebreaker sollte eigentlich noch in diesem Jahr die Einzelspieler-Kampagne zum Kartenspiel mit Geralt, Ciri und Co ...

Noch schlimmer ist es bei Singleplayer Titeln ... free to play Titeln anders aus, und Gwent ist erstmal free to play.

When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player ... Witcher-Kartenspiel Gwent könnten auch in Cyberpunk ...