Stellenabbau in der Kraftwerksparte: Hat Siemens diesen Kahlschlag nötig?

Der Industrieriese Siemens streicht fast 7000 Jobs und will zwei Werke in Leipzig und Görlitz dichtmachen. Mitarbeiter und Politiker sind empört. Geht es dem Konzern wirklich so schlecht? Antworten auf die wichtigsten… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Siemens-Chef Kaeser keilt gegen Schulz zurück SPD-Chef Martin Schulz hat die Pläne des Managements, 6900 Stellen zu streichen, scharf kritisiert und den Münchner Konzern zu ... Quelle: Frankfurter Allgemeine

Breite Solidarität im Landtag für Siemens-Beschäftigte Der geplante Job-Abbau beim Siemenskonzern hat im hessischen Landtag eine breite Solidarität mit den Beschäftigten ausgelöst ... Quelle: T Online