Schwarz-grüne Annäherung: „Liebe Frau Roth, Sie waren großartig!“

Das ist also das Ergebnis nach zwölf Jahren Merkel: Die Grünen sind für die CDU der natürliche Partner, die FDP der politische Feind. Was kommt als Nächstes: Die Umarmung der…



Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat mangelnde Unterstützung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Jamaika ...

Berlin (AFP) Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen hat die FDP ihre Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigt.

Unabhängigkeit von den Parteien demonstrieren." Giegold warnte vor Zuständen wie in der Weimarer Republik. "Damals wurden die ...

Bei den Sondierungsgesprächen saß die Düsseldorferin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, meist mit am Tisch. Nach ihrer ersten Rede ...

Am Tag nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen hat die Suche nach dem Schuldigen begonnen. In der FDP wird dabei ein Name ...