Amazon: Verdi droht mit Streiks zum Weihnachtsgeschäft

Ver.di droht Online-Versandriese Amazon mit einer Streikwelle zum diesjährigen… Quelle: macwelt.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Auch Mitarbeiter des Kreisseniorenzentrums in Gemünden beteiligten sich am Mittwochvormittag am bundesweiten Aktionstag der ...

Berlin - ver.di: Offener Brief der Tarifkommission Air Berlin Kabine - Aktiennews In einem offenen Brief an ihre Kolleginnen und ...