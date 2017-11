Argentinisches U-Boot: Explosion im Meer am Tag des Verschwindens

Kurz nach dem letzten Funkkontakt zum verschollenen U-Boot ARA „San Juan“ gab es im Meer ein verdächtiges Geräusch. Nach Angaben der argentinischen Marine ist dieses typisch für eine Explosion…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



