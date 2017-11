Hirnmanipulation: Magnetfelder können Musikgeschmack verändern

Kanadische Forscher haben in einer Studie den Musikgeschmack von Probanden mit Hilfe von Magnetfeldern verändert. Die nichtinvasive Tech­nik mit dem Namen „transcranial magnetic stimulation“ konnte da­rü­ber hinaus beeinflussen, wie viel Geld die Studienteilnehmer bereit waren für bestimmte… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



