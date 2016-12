Alles gefälscht: Bot erleichtert Werbebranche um 5 Mio. Dollar/Tag

Die Werbespezialisten von WhiteOps haben eigenen Angaben zufolge das größte bekannte Klick-Netzwerk für Werbe-Betrug aufgedeckt. Methbot heißt das Netzwerk, welches angeblich aus Russland gesteuert wird und der Werbebranche täglich zwischen drei und fünf Millionen US-Dollar Schaden zufügen… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema